​Laurey et Terooatea soutenus par Flosse pour les sénatoriales

Tahiti, le 26 juillet 2020 – Le sénateur et représentant non inscrit, Nuihau Laurey, et la représentante Tahoera'a et ancienne maire de Uturoa, Sylviane Terooatea, ont reçu le soutien du leader du Tahoera'a et du futur Amuitahira'a, Gaston Flosse, pour les prochaines sénatoriales.



L'information bruissait depuis quelques semaines, elle a été officialisée mercredi dernier devant le bureau politique du Tahoera'a. Selon nos confrères de Radio 1, le leader orange Gaston Flosse a annoncé officiellement à ses cadres sa décision de soutenir les candidatures du sénateur et représentant non inscrit, Nuihau Laurey, et de la représentante Tahoera'a et ancienne maire de Uturoa, Sylviane Terooatea, en vue des prochaines élections sénatoriales prévues le 27 septembre prochain. Interrogé par Radio 1, Nuihau Laurey confirme ce soutien mais indique qu'il n'a pas encore pris la décision de se représenter aux sénatoriales.