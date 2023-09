​Lancement d’une formation “animer le livre”

Culture - L’Association des éditeurs de Tahiti et des îles souhaite contribuer au soutien et au développement de la lecture publique en polynésie.





De multiples actions sont mises en place en Polynésie, grâce au soutien de nombreux partenaires, pour favoriser l’accès aux livres partout et pour tous. Des salons du livre se développent, en partenariat avec des communes, des circonscriptions pédagogiques et des associations dans les districts de Tahiti et dans les îles.



La volonté des communes et des associations d’intégrer des activités autour du livre et de favoriser l’accès aux livres est de plus en plus présente. C’est ainsi pour répondre à ce besoin, ces envies et ces initiatives, mais également pour soutenir le développement de la lecture publique et œuvrer pour que le livre tienne une place plus présente au quotidien auprès du public, que l’Association des éditeurs de Tahiti et des îles souhaite proposer la formation “animer le livre” à destination des animateurs jeunesse, responsables ou membres d’associations ou de structures, porteurs de projets dans les collectivités pour les secteurs jeunesse et culturel.



Cette formation organisée sur une semaine, du 13 au 17 novembre, proposera aux participants de découvrir des techniques d’animation et de médiation, d’imaginer et créer des animations, jeux et activités autour de l’écrit, de la lecture et des livres, de se former à la mise en place et à la gestion d’espaces de lecture et de rencontrer des professionnels du livre et de l’animation.



Cette formation sera proposée en collaboration avec le centre de lecture et médiathèque (Clem) et la bibliothèque Bernheim de Koné en Nouvelle-Calédonie avec la participation de sa directrice, No-Morgane Lepeu Goromedo, également attachée de conservation du patrimoine et des bibliothèques. Pendant une semaine, les vingt participants retenus profiteront d’une formation axée sur la pratique et la mise en situation tout en découvrant des bases théoriques de médiation et des clés de gestion.



En bref :

Date : du 13 au 17 novembre

Heure : de 8h30 à 16 heures

Lieu : au centre de lecture et médiathèque, route de l’hippodrome à Pirae

Qui peut postuler : les animateurs d’associations ou de structures jeunesse et culture, les responsables ou membres d’associations et les porteurs de projets dans les collectivités pour les secteurs jeunesse et culture de toute la Polynésie.

Comment postuler : rendez-vous sur la page internet : https://lireenpolynesie.fr/formation-animer-le-livre/

Remplir le formulaire et joindre une lettre de motivation avant le 12 octobre.

