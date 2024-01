​Label ultramarin 2024 : Edt Engie à la recherche de cinq candidats

Tahiti, le 2 janvier 2024 – La société Edt Engie lance un appel à candidatures pour cinq places de formation en alternance ouvertes dans le cadre du dispositif “Contrat de professionnalisation” pour la session 2024-2026. Les candidatures doivent être rendues avant le 22 janvier.



Dans le cadre du dispositif “Contrat de Professionnalisation”, le Groupe Engie et l’Agence de l’Outre-mer pour la mobilité (Ladom) reconduisent la formation en alternance session 2024-2026 de BTS CIRA (Régulation et Automatisme), BTS maintenance système énergétique et Licence automatisme (informatique industriel).



Dans un communiqué diffusé mardi, Edt Engie lance un appel à candidatures pour cinq places accessibles à des Polynésiens.



Le Label ultramarin permet de suivre un programme de formation en France à la pointe de l’innovation dans des domaines aussi variés que l’automatisme, l’informatique industriel, la mécanique, la maintenance des systèmes énergétique.



Pour candidater, il suffit d’être :



• Titulaire d’un BAC à dominante technique (électromécanique, maintenance équipement industriel, génie électrique, génie climatique, scientifique...)

• Sérieux, motivé, soucieux des règles de sécurité, doté d’une solide capacité d’adaptation.

• Éligible au dispositif de la continuité territoriale – Passeport mobilité

• Détenteur du permis B



Les dossiers de candidature sont à transmettre avant le 22 janvier 2024 avec un CV, une lettre de motivation et une copie du diplôme du BAC par mail à



le Mardi 2 Janvier 2024 à 10:28 | Lu 3360 fois