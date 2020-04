​La vente de bière et de vin ré-autorisée en magasin

Tahiti, le 29 avril 2020 – Finis les systèmes de « drive », le conseil des ministres a décidé mercredi de ré-autoriser la vente d’alcool titrant à moins de 14° à l’intérieur des magasins à Tahiti et Moorea, toujours avec des restrictions sur les horaires et jours de vente.



Au terme d’une semaine d’application de la levée partielle de l’interdiction de la vente à emporter de boissons d’alimentation, le conseil des ministres a décidé mercredi d’assouplir à nouveau ces mesures d’interdiction. Les exploitants de débits de boissons à emporter de Tahiti et Moorea pourront désormais vendre, dans les magasins, des boissons d’alimentation non réfrigérées, titrant moins de 14° d’alcool (vins, cidres, bières…) dans les mêmes conditions que les îles des autres archipels.



Ainsi, la vente à emporter des boissons d’alimentation non réfrigérées dans les magasins est autorisée, à compter du 29 avril, uniquement du lundi au jeudi, entre 8 heures et 16 heures. Elle est interdite les autres jours de la semaine, ainsi que les jours fériés.

Enfin, la quantité de boissons d’alimentation non réfrigérées vendue est limitée par client, à dix litres pour la bière et cinq litres pour les autres boissons.