​La vanille de Taha’a a ses représentants locaux

Taha’a le 1er novembre 2021 – Une délégation du ministère de l’agriculture était à Taha’a pour rencontrer les vanilliculteurs homologué les deux représentants de la filière vanille de l’île au sein du conseil de l’administration et ses deux représentants par communes qui assisteront les techniciens de l’épic lors des pesées et ventes de vanille.



Le cabinet du ministère de l’Agriculture, représenté par son directeur, le président de la Chambre de l’agriculture, Thomas Moutame, et la direction de l’Epic Vanille représentée par Serge Amiot et Emma Marea étaient Taha’a pour y rencontrer les vanilliculteurs. L’objectif de ce déplacement a été le rappel de la nouvelle réorganisation de l’épic applicable dès 2022 par la loi du Pays votée en avril 2021 et l’homologation des représentants au sein du conseil de l’administration et des représentants qui assisteront les techniciens de l’Epic lors des pesées et ventes de vanille chaque année selon un calendrier déterminé par l’établissement.



C’est sans surprise que Joël Hahe, titulaire du poste, retraité de la fonction publique du secteur de l’agriculture et vanilliculteur depuis quelques années, assisté de son suppléant Temaeva Marae, retraité de la fonction publique du secteur de l’équipement et vanilliculteur également, ont été élus à l’unanimité par les vanilliculteurs présents.



Les deux assistants (bénévoles) représentants les vanilliculteurs de chaque commune de Taha’a, dont le rôle sera d’assister les techniciens désignés par l’épic vanille pour les pesées et ventes de vanille de Taha’a, ont également été homologués à l’unanimité.