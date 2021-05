​La vaccination marque le pas à Hao

Alizée Kalinski, employée municipale.



"J'ai reçu ma première dose de vaccin il y a un mois, qui m'a value quelques courbatures, et la deuxième il y a deux semaines, pour laquelle j'ai ressenti plus d'effets secondaires comme de la fièvre, de fortes douleurs aux articulations et une grosse fatigue. Mais je suis soulagée de m'être fait vacciner, car cela me protège moi, ma famille et mon entourage. Malgré les effets secondaires, je conseille à tout le monde de se faire vacciner car c'est pour l'intérêt général."