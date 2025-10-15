

​La structure de la passerelle piétonne de Titaaviri a été posée

Tahiti, le 5 novembre 2025 - Le ministre des grands travaux, Jordy Chan, a rapporté mercredi par voie de communiqué que la structure métallique de la nouvelle passerelle piétonne a été posée le 3 novembre sur la rivière Titaaviri dans la commune de Teva i Uta.



Cette pose constitue une "étape importante de l’opération globale" qui comprend la construction d’une passerelle piétonne de 26 mètres linéaires de portée, le confortement du mur de soutènement existant et la création des structures et revêtements de sols pour voirie.



Ces travaux qui visent à sécuriser la traversée piétonne de la rivière, doivent se terminer au cours du 1er trimestre 2026. Le coût de l’opération s’élève à 115 millions de francs, financés par le Pays et par l’Etat, au travers du 3ème instrument financier (3IF). Jordy Chan se "réjouit du bon avancement de cet aménagement qui améliorera grandement la sécurité des piétons sur cette section de la route de ceinture".



Rédigé par Garance Colbert le Mercredi 5 Novembre 2025 à 08:33 | Lu 367 fois



