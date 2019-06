​La probité de Temaru martelée à la barre

PAPEETE, 20 juin 2019 - La défense a fait citer treize témoins, jeudi, dans l’affaire Radio Tefana avec l’objectif de rendre compte au tribunal de la personnalité du leader indépendantiste Oscar Temaru et de ses vertus d’humain et de politicien.



Treize témoins se sont succédé à la barre jeudi après-midi en marge du procès de l’affaire Tefana : la conseillère municipale et ancienne représentante Tahoera’a, Elise Vanaa, l'ex-élue UPLD Tea Hirshon, le député Moetai Brotherson, l’ancien sénateur Richard Tuheiava, la représentante Chantal Galenon, la directrice générale des services de Faa'a Vanina Crolas… Tous ont apporté le témoignage d’un Oscar Temaru au-dessus de tout soupçon. Le casier judiciaire du maire de Faa’a comporte deux mentions. Une amende en 2003 pour franchissement de ligne continue et une condamnation pour diffamation envers un particulier, en 2005.



Cela mis à part, "c’est un homme de conviction et de cœur. Une sommité. Le Mandela polynésien", a insisté Chantal Galenon en décrivant une personne ouverte d’esprit et très respectueuse de son prochain. "C’est un père pour sa commune". Tour à tour, Oscar Temaru a été décrit comme un homme habité par un idéal et au comportement irréprochable "quitte à rembourser ses communications personnelles faites avec le téléphone de la mairie". Pendant quatre heures, chaque témoin a martelé à la barre les vertus de probité de l’élu.



Le tribunal a eu du mal à faire surgir de son instruction à l’audience l’évidence du délit de prise illégale d’intérêt pour lequel le maire de Faa’a est renvoyé en correctionnelle dans l’affaire Radio Tefana. Le procès ouvert mardi devait s’étaler sur une demi-journée. Il s’achèvera finalement vendredi après quatre jours d’audition.



Jeudi matin, le tribunal a entendu Vito Maamaatuaiahutapu et Heinui Le Caill. Tous deux ont successivement présidé le conseil d’administration de l’association Te Reo o Tefana. Le premier de 2010 à 2014 avant que ne lui succède Heinui Le Caill. Les deux hommes sont prévenus du délit de recel de prise illégale d’intérêt.



L’enquête diligentée par le parquet, qui vaut aujourd’hui au leader indépendantiste de s’expliquer devant les juges, tente globalement d’articuler deux éléments pour établir le délit pénal : Radio Tefana est un organe de propagande politique mis à profit pour la promotion de l’idéal souverainiste et de la lutte anti-nucléaire ; la mairie de Faa’a a versé entre 20 et 25 millions de Fcfp par an de subventions et mis à disposition jusqu’à sept agents non-fonctionnaires sous contrat avec la commune.



Pour ce qui est du caractère propagandiste de la radio, Vito Maamaatuaiahutapu et Heunui Le Caill l’ont expliqué à la barre : il s’agit d’une idée reçue. Heinui Le Caill a d’ailleurs donné la grille type de la radio qu’il préside : la matinée débute peu avant 6 heures par une parabole religieuse, « pour inciter les auditeurs à méditer ». Suit une émission musicale de 6 à 9 heures avec dédicaces, puis la diffusion de 30 minutes de communiqués municipaux, facturés à la commune ; une autre émission musicale ; le journal de la mi-journée ; et des émissions musicales avec possibilité de laisser des dédicaces dans l’après-midi. « Personne n’a fait l’effort d’écouter la radio durant l’enquête », a souligné Me Vincent Dubois, l’avocat de Vito Maamaatuaiahutapu. « Il n’y pas un enregistrement, dans le dossier, pas même un seul témoignage d’auditeur », a renchéri Me Antz pour appuyer l’idée d’un postulat affirmé sans élément par le parquet. « Sans preuve que les messages propagandistes existent, je ne sais pas où on va », s’est inquiété Richard Tuheiava, entendu comme témoin.



Pour ce qui est des employés mis à disposition par la commune, tous ont été rapatriés, dès 2010, sous le giron du service communication de Faa’a. Deux employés de ce même service étaient restés dans les locaux parce qu’en charge de la diffusion des messages communaux. Depuis lors, c’est-à-dire quelques mois après le signalement fait par la chambre territoriale des comptes dans le rapport d’observations définitives à l’origine de toute cette affaire, tous les versements pécuniaires faits par la commune à la radio ont au préalable fait l’objet de conventions votées au conseil municipal, visées par la tutelle de l'Etat et payées par le Trésor.



La journée de jeudi s'est terminée, à l'heure où nous mettions sous presse, par la plaidoirie de la partie civile, représentée par Me Stanley Cross. Ce dernier a notamment insisté sur la coïncidence des calendrier politiques et judiciaires. La journée de vendredi refermera cette semaine de procès avec les très attendues réquisitions du parquet et les quatre plaidoiries de la défense.