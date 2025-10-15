

​La pirogue double ne reviendra pas à Paofai

Tahiti, le 13 novembre 2025 - Retirée depuis 2024 pour être rénovée, la pirogue double de la place Tū Mārama ne sera pas réinstallée, a confirmé le ministre des Grands travaux jeudi à l'assemblée.



“Le vide laissé sur la place Tū Mārama est perturbant”, a expliqué jeudi Édouard Fritch dans sa question au gouvernement, jeudi. “Notre grande pirogue double, avec ses deux coques baptisées Te Rā Maramanui et Maramanui Te Rui, autrefois exposée sur la place Tū Mārama, a disparu depuis de très longs mois”, a-t-il déploré. “Nous avons fini par la retrouver, posée sous un chapiteau à Motu Uta, servant de support à des barrières et des portails en aluminium, sans doute démantelés d’on ne sait quelle infrastructure publique. Nous avons découvert une œuvre d’art dans un état de vétusté et d’abandon intolérable.”



Espérant une réponse qui verrait sa réinstallation sur le site, c’est une tout autre formule qui a été choisie par le gouvernement. La disparition de la pirogue double est en effet définitive. Le projet trop couteux à son début, ne sera pas reconduit, là encore pour des questions financières : “Le projet a coûté la bagatelle de 46 millions de francs d’argent public”, a expliqué Jordy Chan, ministre des Grands travaux. “46 millions de francs pour une pirogue qui ne peut pas prendre la mer et qu’il a fallu acheminer par bateau.”



Le ministre a égrainé les problèmes que la pirogue a ainsi connu. “Après trois ans de construction, la pirogue a été inaugurée. Mais sa structure en bois est composée de charpente et de panneaux en contreplaqués sur lesquels des planches de falcata sont collés. Ils ont subi les rayonnements du soleil et la pluie. (…) Moins de deux mois après son inauguration, le vernis était déjà écaillé…”



Les dégradations se sont ensuite aggravées et se sont multipliées et la pirogue double a été démontée pour restauration. Entre temps, le changement de gouvernement a mis le projet en stand-by. “Le constat est sans appel : une rénovation générale est à prévoir”, explique alors le ministre. “La dernière expertise chiffre les réparations à 25 millions de francs, ce qui équivaut au coût de fabrication d’une nouvelle pirogue. À cela, il faut ajouter le coût de construction du fare va’a pour la protéger, estimé là encore à 25 millions.”



50 millions pour le gouvernement, c’est trop pour “reconstruire une pirogue qui ne navigue pas. Nous ne souhaitons pas poursuivre le gaspillage des deniers publics polynésiens”, a sanctionné Jordy Chan qui préfère “investir cet argent dans des projets vivants” comme les festivités de Matari’i i ni’a.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Jeudi 13 Novembre 2025




