​La perle de Tahiti façon LeBron James

Tahiti le 26 mars 2024. Le basketteur américain des Lakers de Los Angeles, LeBron James, s’est récemment associé à Nike pour sortir une nouvelle paire de chaussure de sport, la LeBron XXI, Tahitian Edition.





King James, meilleur marqueur de la NBA de tous les temps, devant la légende Kareem Abdul-Jabbar, et qui vient tout juste de passer les 40 000 points en carrière pro, associe donc son image à celle de la Perle noire de Tahiti.



Avec ces nouvelles chaussures, Nike assure que LeBron « bouleverse le monde du basket ». « La nouvelle version va encore plus loin. Avec ses unités Air Zoom et sa conception plus près du sol et plus souple qu'avant, la LeBron XXI offre fluidité et explosivité sans alourdir. Elle est idéale pour attaquer à pleine vitesse, remonter vers le panier et parcourir le terrain sans relâche quand le rythme du match s'intensifie. »



Ce modèle spécial rend hommage aux perles de Tahiti, très recherchées pour leur myriade de couleurs naturelles spectaculaires.

A Tahiti, ces chaussures, tirées en édition limitées, seront à découvrir uniquement à Vaima Sport, Plaza Sport et Moana Nui sport