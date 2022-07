​La nouvelle gagnante du My Million réside à la Presqu’île

Tahiti, le 5 juillet 2022 - C’est une habitante de la Presqu’île qui a décroché le gain de 100 millions de Fcfp, lors du tirage du 24 juin dernier du jeu My Million.



Elle habite à la Presqu’île et dispose dorénavant de la coquette somme de 100 millions de Fcfp. C’est une Polynésienne qui a décroché le gros lot de consolation au tirage de l’EuroMillions du vendredi 24 juin dernier. Elle n’avait pas les bons numéros du jeu, mais c’est grâce au code gagnant du My Million qu’elle réalise la formidable plus-value sur une mise de 2 125 Fcfp. La somme lui a été versée mardi, au centre de paiement de la Pacifique des Jeux à Papeete. Cette nouvelle millionnaire déclare “tenter sa chance à l’EuroMillions, régulièrement depuis plusieurs années.” Elle aime faire confiance au hasard, comme ce jour où, disposant de quelques minutes en allant chercher son petit-fils à l’école, elle a décidé de miser sur un Flash.



“Sereine”



Le soir du tirage, elle a consulté le site internet de la Pacifique des jeux (PDJ). “Je regarde toujours les numéros sortis et les codes My Million. Nous plaisantions souvent sur le fait de gagner 100 patates. Alors quand j’ai vu le code, j’ai réveillé mon mari même s’il était tard”, a-t-elle précisé à la PDJ. Dès le lendemain, à la première heure, accompagnée de son mari, la gagnante s’est rendue chez le détaillant le plus proche de son domicile. Celui-ci lui confirmé qu’elle pouvait se présenter au Fare Loto pour percevoir son gain. Elle a déclaré mardi à la PDJ “être très sereine quant à l’utilisation de ce gain inattendu et déjà envisager embellir sa maison, aider ses enfants et en investir dans l’immobilier.”



Ce gain porte à 700 millions de Fcfp le montant des gains payés à My Million en Polynésie depuis le lancement du jeu. My Million est un jeu propre à la Française des Jeux, adossé à EuroMillions. Il consiste en l’attribution automatique d’un code de 2 lettres et 7 chiffres uniques pour chaque grille validée. Un code My Million est ensuite tiré au sort parmi les millions de grilles validées à chaque tirage EuroMillions.

le Mardi 5 Juillet 2022 à 19:01 | Lu 770 fois