​La liste des admis au bac général et technologique

Tahiti, le 24 juin 2022 – La liste des candidats admis au premier groupe de la session de juin 2022 du baccalauréat général et technologique en Polynésie française a été publiée vendredi. A la session 2022 du baccalauréat, 81,78% de candidats sont admis à l'issue du premier groupe soit 1 638 candidats. 279 candidats sont convoqués pour les épreuves orales du second groupe. Notons que seuls apparaissent sur cette liste les candidats qui ne se sont pas opposés, lors de leur inscription, à communiquer leurs résultats à la presse.









Rédigé par Antoine Samoyeau le Vendredi 24 Juin 2022 à 18:20 | Lu 1003 fois