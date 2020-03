​La justice à l’épreuve du confinement

Tahiti, le 24 mars 2020 - Fermeture du tribunal au public, tenue des “urgences judiciaires”, audiences par visioconférence : Le palais de justice de Papeete n’échappe pas aux conséquences de l’arrivée du coronavirus en Polynésie. Face à l’incertitude, les magistrats tentent de trouver des solutions afin que la justice suive son cours.



Le 18 mars, le procureur général près la cour d'appel de Papeete, Thomas Pison, ainsi que le premier président par intérim de la cour d'appel de Papeete, Liliane Valko, ont annoncé la fermeture au public des “tribunaux judiciaires de Polynésie française”. Cette annonce, qui fait suite aux mesures prises par la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, en France métropolitaine, ne concerne pas les “mesures d’urgences judicaires pénales ou civiles”. Quelles audiences sont maintenues et pour quelles raisons ? Qu’en est-il des détenus et des condamnés qui se trouvent actuellement sous contrôle judiciaire ? Face au coronavirus et à la récente mesure de confinement imposé à la population, les acteurs du système judiciaire s’organisent au regard de cette situation inédite.



Lors de l’annonce du 18 mars, le procureur général et le premier président de la cour d’appel ont indiqué que, si l’activité du tribunal de première instance et de la cour d’appel était ralentie, il n’en demeurait pas moins que de nombreuses audiences et procédures sont maintenues en raison de leur caractère d’urgence. Tel que l’explique Thomas Pison, le procureur général près la cour d’appel de Papeete, le tribunal fonctionne désormais en “mode dégradé” : “Depuis le 18 mars, un plan de continuation a été mis en place pour la juridiction. Ce qui signifie que le fonctionnement est en mode dégradé avec 50% du personnel qui reste chez lui pour être protégé et qui travaillent par télétravail. Les autres agents sont sur place pour s’occuper des urgences judiciaires. En matière pénale, nous traitons donc les dossiers liés à la détention car à partir du moment où il y a des détenus, il est normal que les personnes incarcérées soient fixées sur leur cas, c’est une priorité. Quant aux comparutions immédiates, qui sont également une priorité, nous ne déférons que les cas les plus graves, notamment les violences faites aux personnes.”