​La galerie drainante de la Tuauru enfin inaugurée

Tahiti, le 13 mai 2021 - Le président Fritch a inauguré aujourd'hui la galerie drainante de la vallée de la Tuauru à Mahina. Si le chantier s'est heurté de nombreuses contraintes notamment de foncier, il devrait permettre à la commune de réaliser près de 25 millions Fcfp d'économie par an sur les opérations de pompage sur forage.



Malgré de nombreuses « péripéties », le chantier de la Tuauru est enfin terminé. Le président Edouard Fritch s’est donc rendu, cet après-midi, à Mahina, pour l’inauguration de la galerie drainante au fond de la vallée. Le président a tenu à féliciter le maire de Mahina, Damas Teuira et ses équipes pour leur ténacité, alors que le chantier s’est heurté à de nombreuses contraintes de foncier qui ont freiné les travaux de l’ouvrage.



Une fois opérationnelle, cette galerie drainante va permettre à la commune de faire des économies conséquentes sur ses charges de fonctionnement, et en particulier sur les opérations de pompage sur forage, qui pèsent près de 25 millions Fcfp par an. D’un point de vue environnemental, la commune va pouvoir diversifier et sécuriser sa ressource en eau, en diminuant la forte sollicitation de la nappe basale sur les différents forages actuellement exploité.



Coût de l’investissement : 400 millions Fcfp. Une opération financée en grande partie par l’Etat et le Pays à raison de 166 millions chacun, au titre du contrat de projets des communes 2015 -2020, avec une part communale de près de 60 millions Fcfp.