​La fratrie de braqueurs à la barre

Tahiti, le 7 juillet 2020 - Le procès de six individus poursuivis pour plusieurs vols commis avec des armes a débuté mardi devant le tribunal correctionnel de Papeete. A la barre, cinq des six prévenus, dont les trois frères Tchen, leur père ainsi que l’un de leurs amis ont tenté de minimiser les faits. Leur procès s’achèvera mercredi.



Déjà très bien connue de la justice, la famille Tchen a de nouveau occupé le tribunal correctionnel mardi. Le procès des trois frères, Jérémie, Murphy et Lemmy, de leur père, Jimmy Tchen, et de deux de leurs proches, Vatea Bossuet et Teriimoana Teataoterani s’est ouvert en l’absence de ce dernier qui ne s’est pas présenté suite à sa convocation.



Les six prévenus étaient poursuivis pour avoir, chacun à leur niveau, participé à trois faits de vol. L’affaire avait débuté le 26 février 2015 lorsqu’un homme s’était présenté à la DSP pour porter plainte. Il avait expliqué aux enquêteurs que quelques jours plus tôt, il avait acheté un véhicule appartenant à Lemmy Tchen pour 1,7 million de Fcfp. Après avoir acquis cette voiture et alors qu’il voulait en nettoyer l’intérieur, il avait découvert de l’ice et du paka cachés dans un étui à lunettes sous un siège et avait décidé de les garder. Le lendemain, Lemmy et Murphy Tchen ainsi que Vatea Bossuet étaient venus à son domicile. Les deux frères l’avaient frappé et menacé avec un pistolet qu’ils avaient ensuite utilisé pour tirer sur le sol. Constatant que les voisins de leur victime avaient entendu les coups de feu, ils avaient ensuite pris la fuite à bord du véhicule avec lequel ils étaient arrivés.



Lors de leurs investigations, les enquêteurs avaient relié cette affaire à un vol à main armée commis en réunion le 17 décembre 2014 sur le parking du centre commercial du Lotus à Punaauia par Murphy et Jérémie Tchen. Vol commis sur fond de trafic d’ice et au cours duquel les deux frères avaient menacé et braqué des dealers d’ice en leur volant 70 grammes de méthamphétamines et une enveloppe contenant un million de Fcfp.