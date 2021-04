​La fédération coache les clubs de foot de Raiatea

Raiatea, le 7 avril 2021 – Douze futurs éducateurs sportifs de Raiatea participent cette semaine à un stage de formation organisé par la fédération tahitienne de football (FTF), à la demande du district de Raiatea. La FTF a également profité du déplacement pour distribuer des équipements sportifs aux clubs de l’île.



Patrice Flaccadori, le directeur technique de la fédération tahitienne de football, à la demande du district de Raiatea et de son président est Toni Hiro, a organisé un stage de formation fédéral catégorie 1, U9/U11 du lundi 5 au vendredi 9 avril.

Ce sont douze futurs éducateurs sportifs, issus des cinq clubs de l'île, TNT, TRM, As Samine, Tainuu et Tiare Apetahi qui ont donc suivi en matinée les cours théoriques en salle avant d'aller les mettre en pratique l'après-midi dans la salle omnisports de Uturoa en présence des jeunes footballeurs de TNT.



Le coach de Tahiti a d'abord fait une longue démonstration avec les jeunes footballeurs de Taputapuatea, sur les techniques des différentes stratégies, les passes, les tirs au but avant de laisser la place aux jeunes éducateurs sportifs.

Avec la récente formation des arbitres, des gardiens de but et maintenant des éducateurs, on devrait s'attendre, pour la saison à venir, à un niveau plus relevé au cours des rencontres. Bien entendu en ce qui concerne les jeunes de 9 et 11 ans, il faudra encore quelques années avant de pouvoir récolter les fruits de cette opiniâtreté dans la formation.

Une qualité que connaît bien le président du district de football de Raiatea, Toni Hiro, ancien footballeur local de renom, grand passionné de la discipline comme ses deux fils et ancien ministre des Sports. Malgré son âge avancé, sa passion n'a pas faibli d'un iota, il consacre d‘ailleurs beaucoup de temps à gérer le district pour que vive la discipline.



Pour renforcer le soutien de la fédération tahitienne de football, Moea Greig, la présidente adjointe de la FTF, est venue mardi soir, les bras chargés de cadeaux. Au cours d'une réunion avec les présidents des clubs locaux, elle a distribué à chacun un carton d'équipements tout neufs. C'est avec un large sourire que ces responsables ont pris possession des ballons, t-shirts vierges –le flocage est laissé au soin du club–, des shorts, etc.



Grâce à toutes ces attentions, formations, équipements et soutien, les joueurs de Raiatea sont à présent armés pour mieux aborder les prochaines compétitions. L’heure est en tous les cas à la motivation, à tous les niveaux, et devrait porter ses fruits lors des futures rencontres. De plus, la levée du huis clos dès aujourd’hui pour les rencontres sportives permettra aux équipes de retrouver leur public pour les encourager.