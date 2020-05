​La deuxième équipe de désinfection arrive au fenua

Tahiti, le 1er mai 2020 – Un A330 MRTT Phenix doit arriver dimanche pour transporter des renforts militaires en Polynésie française, et notamment la deuxième équipe de désinfection annoncée ces derniers jours.



Tahiti Infos l’annonçait cette semaine, un A330 MRTT Phenix, avion récemment mis en service dans les armées, effectuera une mission de ravitaillement ponctuelle dimanche au profit des forces armées de Polynésie française, de l’Etat et du Pays. L’avion ne restera pas en Polynésie contrairement à l’A440M et repartira le lundi 5 mai. A son bord se trouvera une douzaine de renforts : une deuxième équipe de désinfection qui permettra de renforcer la première équipe déjà présente sur le territoire et d’autres personnels pour renforcer l’Etat-major interarmées (EMIA) des FAPF.



En accord avec les autorités du Pays afin de ne pas importer de nouveaux cas de Covid-19, à l’instar de ce qui a été fait pour les équipages et équipes techniques de l’A400M, les forces armées ont pris des mesures particulières appliquées à tous les militaires venus de métropole. Avant d’être déployés, tous ces nouveaux renforts ont été confinés en quatorzaine en enceintes militaires dédiées et testés négatifs 48 heures avant leur départ. Sur place, malgré l’allégement des mesures de confinement et tant que les mesures sanitaires actuelles restent en vigueur, tous ces renforts appliqueront les mêmes mesures de prévention que celles mises en place par les FAPF depuis le début de la crise. Les équipes de désinfection ne sont autorisées à quitter leurs logements uniquement que pour effectuer les missions qui leur seront assignées. Les autres renforts de l’état-major, travailleront en portant un masque pendant leurs 14 premiers jours de présence en Polynésie.



Rappelons que la mission de ces équipes de désinfection consiste à désinfecter les aéronefs militaires en cas d’évacuation sanitaire d’un patient suspect Covid-19 pour l’ensemble de leurs missions.