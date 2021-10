​La darse de Iripau à Taha’a fait peau neuve

Taha'a, le 27 octobre 2021 - Très attendus par la population et le transporteur maritime principal de Iripau à Taha’a, les travaux de rénovation de la darse par la société Boyer battent leur plein pour une livraison prévue au plus tard début 2022.



Patricia Amaru, maire de Taha'a est venue mercredi en fin de matinée sur le site de la darse de Iripau afin de constater l'avancée des travaux. La société Boyer réalise les travaux de réhabilitation avec la construction d’une extension prolongée à l’arrière de la mairie de Taha’a, à l'endroit où se trouve actuellement la cafétéria de la commune. Sont également prévus le renforcement de la rive où quelques rochers qui se sont détachés et une légère prolongation. Elle permettra de renforcer la sécurité lors des débarquements et embarquements lors des épisodes de fortes pluies et de rafales de vent. Ces travaux sont financés avec les fonds du Pays pour un montant estimé à 210 millions de Fcfp.

Vu l’ampleur des travaux, les agents qui travaillent au sein de la mairie seront transférés, pour des raisons de sécurité, provisoirement vers l’ancienne école primaire de Iripau situés de l’autre côté de la route. Ce transfert est prévu pour le 15 novembre au plus tard.

La livraison du chantier est prévue pour la fin de l’année voire début 2022 en fonction des intempéries.