​La commune de Bora Bora adhère à l’Agence France Locale

PAPEETE, 24 novembre 2018 - En marge de ce 101e Congrès des Maires de France, une délégation de la commune de Bora-Bora s’est déplacée à Lyon, ce vendredi, pour se rendre au siège de l’Agence France Locale et finaliser l’adhésion de la commune à cet organisme bancaire.



Le conseil municipal avait d’ores et déjà approuvé, par la délibération n°160/20147 du 18 décembre dernier, le principe de l’adhésion de la commune de Bora-Bora à l’Agence France Locale (AFL). Après la finalisation de sa procédure d’adhésion, deux collectivités polynésiennes sont aujourd’hui membres de cet organisme : le Pays et la commune de Bora-Bora.



Aussitôt l’acte d’adhésion signé par MM. Yves Millardet, président du Directoire, Philippe Rogier, directeur du directoire et Gaston Tong Sang, a suivi une première réunion durant laquelle les dirigeants de l’Agence France Locale ont rappelé l’historique de la société, puis présenté ses bilans (depuis sa création) et son organisation interne.



L’analyse de la situation financière de la commune de Bora-Bora qui est jugé très saine par Monsieur Yann Doyen, directeur des engagements, dont l’avis est fondamental avant de pouvoir accorder ou pas, un financement à une collectivité membre.



Ce premier échange, jugé rassurant par les deux parties, a permis déjà à la commune de faire part de ses projets à court et moyen termes. Il s’agit notamment des projets liés à l’environnement : le traitement des déchets par la valorisation en énergie, la rénovation d’équipements dans le cadre de son service d’assainissement ainsi que des projets visant à améliorer le cadre de vie de ses habitants avec notamment la poursuite des travaux de bétonnage des servitudes, la rénovation complète de l’éclairage public, l’aménagement du quartier des écoles de Namaha, et les projets liés au fonctionnement de ses services comme l’acquisition d’engins spécifiques.