​La commission des comptes de campagne valide les comptes du Tavini

Fin du suspense au Tavini après avoir cherché la "taupe" qui avait fait fuiter l'information selon laquelle le Tavini risquait de ne pas voir ses comptes de campagne validés par la Commission Nationale des Comptes de Campagne et des Financements Politiques. Cette dernière a finalement validé ces comptes, explique le député Chailloux sur les réseaux sociaux.



Le mois dernier, Oscar Temaru, par deux lettres, s'était vu signifier que son compte de campagne risquait d'être rejeté et n'était pas "en état d’examen”.



La commission s'étonnait alors auprès du Tavana de Faa'a que “aucun document comptable ne détaille la composition des catégories de dépenses.”



En cause, la somme de 500 000 francs versée par un mandataire financier, supérieure à la limite autorisée, ce qui, à lui seul, pouvait faire tomber les comptes de campagne et déclarer Oscar Temaru inéligible.



Le Tavini a donc régularisé les choses et peut clore ce passage à vide sereinement.