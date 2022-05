​La cérémonie du 8-Mai avenue Pouvana'a

Tahiti, le 8 mai 2022 – À Tahiti, la commémoration de la Victoire du 8 mai 1945 a été célébrée dimanche matin lors d'une cérémonie militaire organisée sur l'avenue Pouvana'a à Papeete.



Sorti de sa réserve électorale, le haut-commissaire, Dominique Sorain a présidé dimanche matin la cérémonie de commémoration du 77e anniversaire de l’Armistice du 8 mai 1945. En présence d'élus, membres du gouvernement et du Cesec, ainsi que d'un représentant des Forces armées en Polynésie française, le représentant de l'État a orchestré une cérémonie militaire avenue Pouvana'a et un dépôt de gerbes au Monument aux morts. Un message de la ministre déléguée chargée de la Mémoire et des Anciens combattants, Geneviève Darrieusecq, a été lu lors de la cérémonie, concluant : "Ce chemin de l’unité et de l’Europe n’est rien sans l’attachement viscéral de la France à la dignité de l’Homme et à ses droits fondamentaux. Ce combat nous le poursuivons ensemble. Inlassablement."



Notons que neuf décorations ont été remises à Papeete à l'occasion de la commémoration du 8-Mai. La médaille d'or de la défense nationale "échelon or" pour le Sergent-chef Claden-Nujamally ; la médaille de la défense nationale "échelon étoile de bronze" pour le chef d'escadron Valadier ; et sept médailles militaires pour l'adjudant-chef Trondle, le maître principal Calvez, l'adjudant-chef Le Moal, le maître principal Poulichet, le maître principal Manon, le major Chin Ah You et l'adjudant-chef Mercier.



(Photos : Grégory Boissy)