​La campagne de vaccination est lancée à Nuku Hiva

Nuku Hiva, le 28 janvier 2021 - Après la population de Raiatea, les habitants de Nuku Hiva ont reçu le vaccin des laboratoires Pfizer-BioNTech contre le Covid-19. La vaccination a commencé aussitôt pour le personnel soignant.





Mercredi après-midi 11 flacons comportant 66 doses sont arrivés par avion en caisson isotherme à l’hôpital Louis Rollin de Taiohae ; l’unique hôpital de l’archipel. Et, jeudi matin, sur la base du volontariat, le personnel de l’unité de santé marquisienne a été le premier à bénéficier du vaccin, comme l’explique Murielle Arondeau subdivisionnaire de santé des îles Marquises et directrice de l’hôpital :

« Pour des raisons de conservation nous disposons de 72 heures pour vacciner 66 personnes. Nous allons vacciner en priorité les soignants de l’hôpital, ceux des vallées de Nuku Hiva puis les soignants libéraux ; c’est la première phase. ».

Selon le protocole, les volontaires ont été reçus en consultation par un médecin avant de recevoir l’injection de la première dose du vaccin. Un rendez-vous à été fixé pour la seconde injection qui aura lieu d’ici trois semaines.

Par ailleurs, Il est prévu que l’archipel obtienne d’autres doses de vaccin dès que le Pays recevra sa nouvelle dotation.

« Lorsque le Pays sera en mesure de nous envoyer de nouveaux vaccins Pfizer ou peut-être même Moderna ; ce qui serait moins compliqué au niveau du stockage, précise Murielle Arondeau, nous passerons à la seconde phase, qui permettra de vacciner les soignants des autres îles de l’archipel, les personnes de plus de 60 ans, celles disposant d’un carnet rouge puis toutes les personnes étant fréquemment au contact du public comme les pompiers, les mutoi ou les gendarmes. »