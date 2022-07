​La baguette de pain passe à 60 Fcfp au 1er août

Tahiti, le 20 juillet 2022 – C'était attendu, avec la disparition des pièces de 1 et 2 Fcfp et le poids du soutien public sur le prix du pain, le prix d'une baguette de 250 grammes passera de 57 à 60 Fcfp au 1er août prochain.



Sur proposition du ministre de l’Economie, le Conseil des ministres a validé mercredi une revalorisation du prix de détail de la baguette de pain de 250 grammes dont le prix est désormais arrondi à 60 Fcfp au lieu de 57 Fcfp à compter du 1er août. Le prix maximal du pain en dehors de l’archipel de la Société a été réduit pour les pains de 300 grammes dont le prix passe de 71 à 70 Fcfp. La révision du prix du pain est motivée par l’impact de l’introduction de la nouvelle gamme de pièces de monnaie ayant pour conséquence de faire disparaître les pièces de 1 et 2 Fcfp en imposant d’arrondir le paiement pénalisant soit le consommateur soit le commerçant, indique le conseil des ministres.



Le prix de la baguette continue d’être soutenu massivement par le budget du Pays qui subventionne le prix de la farine destinée à la production de baguettes de pain et aux pains à prix réglementés afin de permettre aux familles modestes d’accéder à du pain à un prix environ deux fois plus bas qu’en France métropolitaine. La Nouvelle Calédonie affiche actuellement un prix pour le même produit à partir de 90 Fcfp jusqu’à 125 Fcfp. Pour le budget 2022, le Gouvernement évalue le soutien au prix de la farine à plus d’un milliard de Fcfp, en raison de l’augmentation du prix de la farine consécutive à la guerre en Ukraine.