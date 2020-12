​La Tep reprend la conduite du réseau électrique

Tahiti, le 29 novembre 2020 - La TEP récupérera ce mardi 1er décembre sa mission de "conduite" du réseau de transport d'électricité jusqu'ici déléguée à EDT-Engie. Une nouvelle étape dans le processus de reprise en main du réseau par la société d'économie mixte.



La société d'économie mixte de Transport d'énergie électrique en Polynésie (TEP) continue de reprendre en main ses missions assumées depuis plusieurs années par EDT-Engie, tel que prévu par le plan de transition énergétique du Pays. Après l'internalisation de la maintenance du réseau de transport en juin 2019, puis son exploitation en juin 2020, la TEP va reprendre la conduite du réseau de transport de l'électricité au 1er décembre. "Pour favoriser la transition énergétique et un plus grand pluralisme d’acteurs, le gouvernement polynésien a assigné à la TEP d’internaliser ses missions et de devenir la garante autonome de la transparence des accès au système électrique, notamment pour faciliter l’arrivée de nouveaux producteurs d’énergie d’origine renouvelable", explique la TEP dans un communiqué.



Avant d'assumer cette nouvelle mission, la TEP a fait procéder à un audit en août dernier par deux experts de RTE international (RTEi) qui ont conclu que "les équipes de la TEP sont compétentes et aptes à conduire le réseau. Tahiti a de grandes ambitions dans le renouvelable et cette démarche est prometteuse." La société d'économie mixte qui précise également que "la clé de voûte de la reprise de ses missions sera donc posée par la TEP au 1er décembre à 0 heures, avec la mise en service du Bureau de Conduite Centralisée de la Punaru’u, à partir duquel les agents TEP manœuvreront désormais tous les organes du réseau de transport d’électricité de Tahiti, en concertation avec le dispatching de l’EDT en charge de la production et de la distribution". Et afin de pérenniser l'assistance technique et la veille internationale utiles à la Polynésie, TEP et RTEi ont signé une convention d'assistance en octobre dernier. "Elle permettra à la TEP de bénéficier de l’expertise de RTEi pour maitriser dans la durée le système électrique de Tahiti, et anticiper les investissements nécessaires à la transition énergétique".



Le dispatching en 2022



La dernière étape de ce processus de reprise en main du réseau par la TEP est d'ores et déjà fixé au 1er janvier 2022 avec la récupération de la dernière grande mission confiée à EDT-Engie : le dispatching. Il s'agit concrètement de l’ensemble des manœuvres des organes électriques nécessaires à garantir l’équilibre physique du système. "Les dispatchers doivent assurer l’équilibre instantané entre l’offre et la demande, et ajuster en permanence les flux électriques sur le réseau", explique la TEP. Cette mission jusqu'ici assurée par EDT-Engie permettra d'ici un peu plus d'un an à la TEP de se positionner en acteur central de l'organisation du réseau électrique. Comme voulu par le plan de transition énergétique du Pays.