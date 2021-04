​La Tech4Islands tient sa “Task Force” pour 2021

Tahiti, le 30 mars 2021 – La “Task Force Tech4Islands” s'est réunie mardi la semaine dernière en visio-conférence pour affiner les cinq axes du prochain concours d'innovations “par et pour les îles”. Des acteurs du monde de la recherche, de la Tech, des milieux économiques, et désormais des communes et du Pays ont planché sur la prochaine édition du Tech4Islands Awards qui sera lancé le 11 mai prochain en visio entre Paris et Papeete. Le président de la French Tech Polynésie, Olivier Kressmann, détaille le rôle et les ambitions de cette nouvelle “Task Force” et évoque les retombées d'un concours polynésien international qui fête sa troisième édition cette année.



Qu'est-ce que la “Task Force Tech4Islands” constituée récemment par la French Tech Polynésie ?



“La Task Force, c'est un regroupement de gens d'horizons différents. Qu'ils viennent de la recherche, du monde économique, du Cluster maritime et bien sûr avec tous les acteurs qui ont déjà concouru aux réflexions sur le concours Tech4Islands Awards 2020. L'idée, c'est de les avoir sollicités pour travailler ensemble sur une redéfinition, si nécessaire, des cinq axes du concours et des éléments clés qu'on voudrait voir sortir dans chacun des axes. Typiquement, si on a un sujet qui est trop large, comme “l'économie circulaire”, on va vouloir cette année préciser qu'on veut quelque chose dans l'agriculture ou dans la partie traitement des déchets par exemple.”



Qui constitue cette Task Force aujourd'hui ?



“On a beaucoup de monde. On a cette année la Délégation à la recherche du Pays, la Délégation à la recherche de l'État, bien sûr l'Université de la Polynésie française, les membres de la French Tech Polynésie, les gens de l'Ademe… Et puis, très important, on a cette année les tavana qui ont voulu s'associer à la réflexion et qui sont aujourd'hui moteurs sur des solutions qui les intéressent vis-à-vis de leurs problématiques d'îliens. Et puis on a d'autres acteurs très importants, notamment avec le Cluster Maritime. On a la Communauté du Pacifique qui est à bord de façon très soutenue parce qu'elle voit dans la Tech4Islands tout l'intérêt par rapport aux États insulaires océaniens qu'elle représente et avec qui elle doit travailler. On a l'Institut Louis Malardé, la Chambre de commerce, le Criobe, des représentants de l'université américaine de Berkeley (Californie, NDLR) qui nous suivent, l'Adecal qui est la technopole de Nouvelle-Calédonie… On a donc des horizons très différents. Et c'est ça l'intérêt. C'est d'avoir des gens qui sont spécialistes sur des sujets et qui ont aussi compris le côté transversal que la Tech4Islands peut avoir, donc capables d'avoir une réflexion et de nous interpeller sur des sujets qui ne sont pas forcément les leurs.”



C'est assez récent de voir les tavana polynésiens et le Pays, à travers ses services, associés à ce projet ?



“C'est nouveau et c'est notre grande satisfaction. D'abord les tavana, parce que nous étions présents au Congrès des communes de Rikitea et que nous avions déjà pu mesurer à quel point on était sur des sujets qui les concernaient. A l'époque, ils étaient contents de voir qu'il y avait des choses qui avançaient là-dessus mais on n'avait pas été plus loin. Donc là, ça se concrétise avec le concours du Syndicat pour la promotion des communes (SPC-PF). Et puis, effectivement, le Pays à travers le vice-président Tearii Alpha, qui était le co-président du concours final l'année dernière, qui a sollicité ses services avec la mer, l'agriculture et la recherche pour qu'ils soient forces de proposition dans la Task Force. Et pour qu'ils puissent nous apporter leur vision sur des points précis, dont on n'a pas encore aujourd'hui forcément connaissance et qui sont attendus par les îliens.”



La Task Force va donc venir préciser et affiner les thèmes choisis pour le prochain concours Tech4Islands, dont le lancement est prévu pour le mois de mai ?



“C'est ça. Son travail, c'est de rebattre les cartes. Est-ce qu'on reste sur les cinq thèmes ? Est-ce qu'on optimise les axes de réflexion qu'on s'est donnés dans chacun des thèmes et sur les critères de notation qui sont très importants et qui doivent être pertinents par rapport à ce qu'on veut faire ressortir de chacune des solutions. Et tout ça a vocation à aboutir à la date atterrissage du 11 mai 2021. Date à laquelle nous serons en visio-conférence avec Paris, avec le ministère de Berçy, en présence du Secrétaire d'État chargé de la Transition numérique, Cédric O, d'abord dans le cadre de la remise des prix du concours 2020 qui a toujours été reportée en raison de la crise Covid, ensuite et surtout pour lancer la troisième édition qui aura toutes les caractéristiques du travail réalisé par la Task Force.”