​La Taikahano s’achève à Nuku Hiva

Nuku Hiva, le 30 novembre 2023 - Raphael Ah-Scha, Teva Le Calvic et Victor Gendron remportent la plus grande course annuelle de V1 des Marquises : la Taikahano. Raphael Ah-Scha est aussi le vainqueur du championnat V1 du district de Nuku Hiva.





Organisé par le district de va’a de l’île, la cinquième et dernière étape du championnat 2023 de V1 de Nuku Hiva est la plus prestigieuse course de pirogue annuelle des Marquises.



Contrairement aux précédentes étapes du championnat, cette ultime épreuve nommée la “Taikahano” réunie non seulement les rameurs de Nuku Hiva ayant participé aux quatre premières étapes, mais également les meilleurs piroguiers des six îles de l’archipel en plus de quelques rameurs de Tahiti et des autres archipels.



Cette année, la course typiquement marquisienne, en raison de la mer formée et de la houle, était divisée en trois épreuves. La première de 24 km était destinée aux rameurs de catégorie sénior, la seconde et la troisième de 21 km s’adressaient aux vétérans de plus de 40 ans et à ceux de plus de 50 ans.



Le top départ de la course a été donné dans la baie de Taipivai puis les rameurs devaient longer la côte est pour rejoindre la large baie de Taiohae, point d’arrivée de la course.



“C’est l’étape la plus difficile du championnat de Nuku Hiva, explique Philippe Lablée, le président du district de va’a. C’est un parcours très complet avec de la montée, de la descente et du plat. Il a fallu que chaque rameur fournisse un effort physique constant et aille chercher le meilleur de lui-même pour battre les autres concurrents et avoir de la satisfaction au final, d’autant que la mer était agitée et le vent particulièrement fort. C’est aussi une course qui permet aux rameurs marquisiens de se retrouver et de mesurer leurs performances à celles de rameurs plus expérimentés originaires de Tahiti notamment.”



C’est Raphael Ah-scha de l’As Heimataiki qui occupe la première place du Podium Sénior avec un temps de 2h16mn et 15 secondes.

Teva Le Calvic des Tamari’i A’aro no Arue est arrivé en tête de la catégorie Vétérans 40, en 1h58mn et 52 secondes. Ce n’était pas la première participation du rameur tahitien puisqu’il avait déjà remporté la Taikahano en 2017 dans la catégorie Séniors.

Chez les vétérans 50 c’est Victor Gendron de l’équipe EDT qui occupe la première place ; il a franchi la ligne d’arrivée en 2h08mn et 42 secondes.



Quand au championnat 2023 de V1 de Nuku Hiva, c’est Raphael Ah-Scha qui le remporte en sénior Vincent Santos en Vétérans 40 et Victor Gendron en Vétérans 50.