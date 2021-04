​La Polynésie demande le label "Safe Travels"

Tahiti, le 31 mars 2021 – Le Pays a entamé les démarches pour demander la certification "Safe Travels" au Conseil mondial du voyage et du tourisme (WTTC) afin de rassurer les marchés émetteurs en vue d'une réouverture des frontières et d'une reprise du tourisme.



Le ministère de Tourisme a entamé les démarches de demande de certification "Safe Travels" auprès du Conseil Mondial du Voyage et du Tourisme (WTTC, pour World Travel and Tourism Council) le 19 mars dernier. Lors de ce premier échange, le ministère a présenté les conditions d’entrée en Polynésie française et le protocole de séjour résumé en trois mots : Détecter, Tracer et Isoler. La présentation a été complétée avec les actions de sensibilisation, de communication ainsi que les formations mises en place par le Pays. Après une première évaluation, la demande de la Polynésie a reçu un premier avis favorable à la certification de la destination le 24 mars dernier. Celui-ci a été suivi d’une demande officielle d’inscription de la destination avec l’acceptation des termes et conditions de la certification. La demande a été complétée d’un dossier de présentation des conditions d’entrée et de séjour.



La labellisation de la destination d’une part, confortera les actions de réassurance de nos partenaires et des marchés ; d’autre part, elle apportera une meilleure visibilité de la destination dans le contexte sanitaire mondial. Le WTTC, en collaboration avec ses membres, des gouvernements, des experts en santé et d'autres associations de l'industrie, a mis en place des protocoles de relance efficaces en élaborant des plans d'actions significatifs qui optimisent les efforts de reprise d’activité du secteur. Une partie des protocoles consiste à fournir aux secteurs public et privé des informations et des outils afin que les voyageurs se sentent en sécurité. L’objectif est de partager des règles communes, de créer un avenir de voyage qui soit sûr, sécurisé, transparent et qui offre une expérience authentique et significative au voyageur tout au long de son voyage.



Initialement lancé en mai 2020 en raison de la pandémie, le label "Safe Travels" a été développé pour aider à restaurer la confiance des touristes et à relancer le secteur mondial du voyage et du tourisme dévasté par la Covid-19. Ce label permet aux voyageurs de reconnaître les destinations et les entreprises du monde qui ont adopté les protocoles normalisés mondiaux de santé et d'hygiène "Safe Travels" et de profiter de voyages en toute sécurité. Les entreprises éligibles telles que les hôtels, les restaurants, les compagnies aériennes, les compagnies de croisière, les voyagistes, les attractions, les locations à court terme, les locations de voitures, les achats en plein air, les transports et les aéroports, peuvent utiliser le label une fois que les protocoles de santé et d'hygiène définis par WTTC, ont été mis en œuvre. Le label mondialement reconnu a également reçu le soutien de l’Organisation mondiale du tourisme des Nations Unies (OMT) et de plus de 200 P-dg de l’industrie, dont certains des plus grands groupes touristiques du monde.