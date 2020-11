​La Perle du Pacifique toujours plus verte

Bora Bora, le 30 octobre 2020 - La commune de Bora Bora a été retenue pour être l'une des cinq îles à bénéficier du projet IANOS financé par l'Union européenne. Il s'agit ni plus ni moins que d'aider la Perle du Pacifique, via la société Akuo, à se rallier aux énergies renouvelables, créer de l'emploi et favoriser la croissance économique tout en réduisant ses émissions de gaz à effet de serre.



La Perle du Pacifique n'en finit pas de virer au vert. Ce haut lieu du tourisme mondial haut de gamme soigne son image de destination écolo sous l'impulsion de son maire, Gaston Tong Sang, qui a déjà banni de ses eaux les trop gros paquebots. La préservation de l'écosystème est un véritable leitmotiv qui se traduit déjà par la qualité de ses eaux, son assainissement et la gestion des déchets. C'est donc tout naturellement que la commune a postulé il y a deux ans à un appel à projets européen qui lui a valu d'être retenue au même titre que Terceira (Portugal), Ameland (Hollande), Lambedura (Italie) et Nisyros (Grèce). Bora Bora, seule île française retenue, intègre ce projet en tant qu'île suiveuse pour tester la réplicabilité des solutions opérationnelles et adaptées aux conditions insulaires.



Le projet IANOS (IntegrAted SolutioNs for the DecarbOnization and Smartification of Islands) qui concerne Bora Bora est baptisé SWEET (Solar and Sea Water Experiment for Energy Transition). Il a pour finalité de : "décarboner les secteurs de la production d'électricité et du transport terrestre et lagunaire. Des projets complémentaires destinés à promouvoir l'agriculture locale, la valorisation d'activités industrielles en lien avec l'eau et un bâti plus écologique sont aussi déployés pour un résultat holistique et durable."



13,7 millions de Fcfp pour la commune



Ce projet d'une valeur globale de 8,7 millions d'euros (1 milliard Fcfp) subventionné par l'Europe à hauteur de 7 millions (840 millions Fcfp), rapportera à la commune 13,7 millions de Fcfp. En contrepartie, elle s'engage à répliquer les solutions déployées dans les îles pilotes (dont elle fait partie) et à décarboner son mix énergétique. La commune s'engage aussi auprès de ses habitants afin de les inclure - ainsi que les décideurs politiques - dans la transition vers une économie plus durable et résiliente.