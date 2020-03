​La DSP met ses routes sous contrôle

Tahiti, le 2 mars 2020 – Les policiers de la DSP ont mené une série de contrôles routiers avec l’aide du chien de la douane en fin de semaine dernière, constatant au total une quarantaine d’infractions au code de la route et interpellant cinq personnes en possession de paka.



Sur réquisition du procureur de la République, les policiers de la direction de la sécurité publique (DSP) ont mené deux séries de contrôles jeudi et vendredi dernier à Papeete et Pirae. Jeudi matin, devant trois établissements scolaires de la capitale et au cours de plusieurs contrôles routiers simultanés, les policiers assistés par l’unité cynophile de la douane ont relevé 38 infractions au code de la route et interpellé une personne en possession de quatre boîtes de paka et une pipette. Vendredi en fin d’après-midi, une seconde série de contrôles routiers a été menée dans plusieurs quartiers de Pirae. Cinq infractions au code de la route ont été relevées et quatre personnes ont été interpellées avec plusieurs sticks et boîtes de paka. Notons enfin que deux piétons totalement éméchés ont eu la mauvaise idée de se trouver sur le chemin des policiers, qui les ont verbalisé pour consommation d’alcool sur la voie publique…