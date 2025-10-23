

​La DGAC regrette le mouvement de grève

Tahiti, le 19 novembre 2025 - En réponse au préavis de grève déposé par les agents du service du contrôle aérien, entré en vigueur dans la nuit de mardi à mercredi, l’État, par les voix de la Direction de l’aviation civile et du ministère des Transports, a réagi par communiqué ce mercredi matin.





Un préavis de grève concernant les contrôleurs aériens du centre de contrôle de Tahiti-Faa’a a été déposé par la section locale de la CGT, à compter du mercredi 19 novembre 2025 à 0 h 01. Ce mouvement invoque une dégradation des conditions de travail.



“La Direction générale de l’aviation civile (DGAC) souligne que des efforts significatifs sont engagés depuis plusieurs mois pour améliorer la situation”, évoque un communiqué commun de la Direction de l’aviation civile et du ministère des Transports. “Des renforts en ressources humaines au niveau national sont ainsi évoqués, avec la planification d’affectations supplémentaires.”



Au niveau local, l’État assure avoir mené un “accompagnement renforcé des équipes locales”. “Ces efforts se poursuivent afin de garantir la sécurité et la fluidité du trafic aérien, malgré des contraintes telles que des départs non anticipés et les délais incompressibles liés à la qualification des contrôleurs. Ils vont de pair avec les efforts de productivité demandés aux contrôleurs aériens dans le cadre de la réforme globale du contrôle aérien français destinée à améliorer sa performance”, explique le communiqué.



La Direction de l’aviation civile évoque en sus les conditions de travail et de rémunération “récemment revalorisées au niveau national, parmi les plus attractives de la fonction publique”, ajoutant que “le temps de travail effectif reste conforme à la réglementation, aucun dépassement des 1 420 heures annuelles réglementaires n’ayant été constaté”, ce qui contredit les propos du syndicat Usac-CGT.



Le communiqué conclut que “la DGAC regrette cette situation et les impacts de ce mouvement pour les compagnies aériennes et les usagers, premiers concernés. Elle appelle à la poursuite du dialogue social dans un esprit de responsabilité et de construction.”



Un comité social d’administration (CSA) est programmé le 26 novembre pour poursuivre les discussions sur les conditions de travail et les mesures d’accompagnement.



Rédigé par Bertrand PREVOST le Mercredi 19 Novembre 2025 à 14:03




