​La CTC pointe la fragilité du système de santé polynésien

L’offre de santé gravite en Polynésie autour du plateau technique du centre hospitalier du Taaone, avec ses 275 praticiens et sages-femmes, ses 459 lits en médecine et chirurgie obstétrique (MCO), ses 83 places en psychiatrie et ses 22 postes de dialyse. Le revers de cette situation est un taux d’activité de 84,3% en MCO avec un délai moyen de séjour 6,3 jours.



Face à ce constat, la CTC estime qu’en "l’absence de parcours de santé fluide pour les patients, l'absence d’alternative en amont et en aval des phases d’hospitalisation risque de paralyser, à très court terme, le fonctionnement du CHPF qui se retrouve, de fait, dans l’obligation de répondre à l’ensemble des besoins de santé. Par conséquent, son taux d’occupation ne lui permet plus de prendre en charge le cœur de sa mission qui est le traitement de la phase aiguë des hospitalisations, justifiant un coûteux plateau technique. Les moyens sont donc, au global, mal organisés et coordonnés, ce qui contribue à un niveau de dépenses de santé élevé".



Cette gestion, de fait jacobine, du système de santé est d’autant plus étonnante pour la CTC que la Polynésie compte diverses unités périphériques capables de prendre en charge une partie de l’activité aujourd’hui assurée par le CHPF : sept centres spécialisés en santé publique, 20 centres dentaires, 13 centres médicaux, 17 dispensaires, 22 infirmiers, 43 postes de secours, quatre Hôpitaux périphériques, soit 119 lits répartis entre à Taravao, Moorea (Afareaitu), Uturoa et Taiohae aux Marquises.



A quoi, il faut ajouter les trois cliniques privées que sont Cardella (76 lits), Paofai (98 lits) et le centre médical de Mamao. Reste un effectif de 289 médecins libéraux inégalement répartis sur le territoire, avec une forte concentration (220) aux îles du Vent, créant des déserts médicaux dans le reste de la Polynésie. De même, la densité des infirmiers sur la zone 5 (Maiao, Maupiti, Tuamotu, Gambier, Marquises, Australes) est de 223 professionnels pour 100 000 habitants alors qu’elle est de 410 sur la Polynésie française et de 938 en France métropolitaine.