​La CTC plonge dans le maquis du transport maritime interinsulaire

PAPEETE, 3 juillet 2019 - La chambre territoriale des comptes brosse un tableau critique du secteur du transport maritime interinsulaire dans un rapport d’observations définitives sur la période 2014 à 2018, que révèle Tahiti Infos.



En Polynésie française, le transport interinsulaire représente un peu moins de 440 000 tonnes de marchandises et de matériaux transportés en 2018 et près de 50 000 passagers (hors îles du Vent), principalement au sein de l’archipel de la Société. C'est la colonne vertébrale du fonctionnement économique de la collectivité. Cette activité représente un chiffre d’affaires de l’ordre de 10 milliards de Fcfp en 2016, que se partagent 14 compagnies maritimes et leurs 24 navires de commerce, avec un maillage de dessertes censé couvrir l’essentiel des 5 millions de km2 du territoire maritime du fenua.



La chambre territoriale des comptes (CTC) se penche pour la première fois sur le transport public interinsulaire en s'intéressant aux exercices 2014 à 2018. Un premier rapport d’observations définitives dans lequel sont formulées une dizaine de recommandations.



La juridiction financière y note avec satisfaction les actions engagées par le Pays, depuis 2015, pour encadrer ce secteur d’activité vital pour la cohésion polynésienne, bien que quasi exclusivement opéré par des compagnies privées. Une entreprise politique pour la fixation d’un cadre juridique rénové, imposé aux armateurs entre 2016 et fin 2018, dont les errements montrent, selon la CTC, "la difficulté pour la collectivité à faire valoir sa légitimité dans la structuration d’un secteur qui s’est développé, depuis plus de 40 ans, de manière empirique, en se reposant quasi-exclusivement sur l’initiative privée".



En 2015, schéma directeur des déplacements durables interinsulaire a défini trois objectifs de politique publique : garantir la continuité territoriale, promouvoir la cohésion sociale en permettant le désenclavement des archipels et le développement économique, et enfin, inscrire cette activité dans une perspective de développement durable. Mais ce texte cadre n’est toujours pas adopté par l’Assemblée, constate aussi la Chambre. La juridiction financière relève également la grande variété de statuts et de compétences qui règne dans le monde des gens de mer. Elle estime qu’une "réforme d’envergure s’impose", tant au niveau du Code du travail que des qualifications.



S’agissant des installations portuaires, la CTC constate que l’état général des installations est variable à travers le pays, certaines s’avérant particulièrement dégradées. En dépit de cela, aucune programmation raisonnée et argumentée des opérations de réhabilitation et de maintenance, n’est mise en place. Situation matérielle à laquelle s’ajoute un problème de compétence en matière d’autorité, dans les archipels éloignés. La chambre recommande en conséquence la mise en place d’une autorité portuaire conforme aux normes et règlements, et dotée de tous les moyens nécessaires pour le bon accomplissement de toutes ses missions.



La chambre s'intéresse également à l'activité du fret et des aides allouées par le Pays dans le cadre de sa prise en charge. Une réforme globale du système de prise en charge et la modernisation des outils de contrôle sont préconisés, entre autres recommandations, dans ce rapport d'observations définitives de 64 pages visiblement animé par un souci d'amélioration de la situation actuelle du secteur des transports maritimes polynésiens.