​La CPME dézingue "l'opportuniste" Angélo Frébault

Tahiti, le 8 novembre 2022 – Le patron de la CPME, Christophe Plée, s'est fendu mardi d'un communiqué salé à l'encontre du représentant Tapura Angélo Frébault et de sa proposition de loi du pays pour déplafonner l'ancienneté.



Le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME), Christophe Plée, s'est fendu mardi d'un communiqué salé à l'encontre du représentant Tapura et ancien secrétaire général de la CSTP-FO, Angélo Frébault. En cause évidemment, la fameuse proposition de loi du pays pour demander le déplafonnement de l'ancienneté. "À l'approche des élections du mois d'avril prochain, les opportunistes sont de retour pour faire valoir des places sur de futures listes politiques", dénonce Christophe Plée. "La CPME de Polynésie n’acceptera aucune surenchère sur le coût du travail ni même aucune des propositions démagogiques électoralistes sorties tout droit d’une réflexion menée hors du cadre du dialogue social, instauré par le gouvernement sur cette dernière mandature."



Et le leader de la CPME de rappeler le passé politique récent d'Angélo Frébault en appelant à se "souvenir" des "trahisons" de l'élu siégeant aujourd'hui au sein du parti majoritaire : "Angélo Frébault qui avait trahi les manifestants de la grève pour la réforme de la PSG et des retraites ! Qui avait trahi les partenaires sociaux en se servant de la manifestation pour négocier un poste dans un parti politique ! Qui avait trahi le parti politique qui l’avait fait élire sur ses listes !" Affirmant ne pouvoir imaginer que la majorité Tapura puisse être en accord avec les propositions de son élu, Christophe Plée conclut visiblement courroucé : "Les électeurs jugeront de son existence politique et du magnifique travail réalisé pendant sa mandature, pour le bien des entreprises et de leurs salariés... C’est-à-dire rien !"