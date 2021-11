​La CCISM invite un expert de l'économie bleue

Tahiti le 24 novembre 2021 - La CCISM fait venir Gunter Pauli, un expert mondialement reconnu sur le sujet de l'économie bleue, et qui donnera deux conférences le 29 novembre et le 1er décembre 2021 dans l'amphithéâtre de la CCISM. La Chambre attend l'expert avec sa propre vision de l'économie bleue.



La Chambre de commerce, d'industrie, des services et des métiers a présenté mercredi Gunter Pauli, un expert mondialement reconnu sur le sujet de l'économie bleue, qui viendra au fenua pour donner deux conférences.

Économiste de formation, l'industriel belge Gunter Pauli donne des conférences partout dans le monde pour présenter sa vision de l'économie bleue. C'est un concept qui s'inspire des écosystèmes naturels : dans un écosystème économique bleu, les déchets des uns se recyclent en devenant la matière première ou une source d'énergie pour d'autres. Ce concept se base sur les principes de l’économie circulaire, source d’emplois, où les différentes activités interagissent.



Deux visions



De son côté la CCISM a elle aussi une conception de l'économie bleue. Elle a voulu étendre la définition de l'économie bleue telle que défendue par Gunter Pauli et “donner une vision plus globale que celle qui était vraiment limitée à la mer” précise Capucine Moyrand. Comprendre : dépasser les secteurs et industries relevant directement du milieu marin.

Pour cela, une étude a été menée depuis 2019 auprès des entreprises locales, en préparation de la venue du conférencier. Le but de l'étude était de “définir si l'économie bleue (selon Gunter Pauli) est une stratégie de développement pertinente pour la Polynésie ?”, explique la responsable de l'incubateur Prism. Avant d'ajouter que “cette étude a permis de mettre en exergue notre définition de l'économie bleue, qui est plus pertinente pour notre territoire” et qui repose sur cinq grands principes : faire avec ce que l'on a, donner de la valeur à ce qui est inexploité, faire plus avec moins, collaborer, innover en s'inspirant de la nature.

Les résultats de l'étude de la CCISM ont été transmis à Gunter Pauli avant son arrivée “pour que cela leur serve de base pour l'animation des deux prochaines conférences”, affirme Capucine Moyrand. Des conférences qui permettront de savoir si ces deux visions de l'économie bleue sont compatibles.