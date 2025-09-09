

​L’indice des prix à la consommation en baisse

Tahiti, le 17 septembre 2025 - Au mois d’août, l’ISPF a constaté une diminution générale de 0,5 % sur l’indice des prix à la consommation, en lien avec la baisse des prix des services de transport et des produits alimentaires. Côté BTP, la diminution est de l’ordre de 0,2 %.





Dans son dernier rapport sur l’indice des prix à la consommation, l’Institut de la statistique de la Polynésie française (ISPF) constate une diminution générale de 0,5 % en août 2025 pour s’établir à 112,12, en lien avec la baisse des prix des services de transport (-9,5 %) et des produits alimentaires (-0,8 %). La variation moyenne de l’indice général sur les douze derniers mois est de +1,4 %.



Le mois dernier, l’indice ouvrier baisse de 0,3 %. Il est en hausse de 1,6 % sur un an. L’index des loyers privés s’établit à 110,58 en août avec une hausse de 0,9 % entre 2024 et 2025. L’index des loyers commerciaux s’établit à 113,56 en août avec une hausse de 0,8 % sur cette même période.



S’agissant de l’index du bâtiment et des travaux publics (BTP), il diminue de 0,2 % en août pour s’établir à 134,47, conséquence de la baisse des prix des matériaux de construction (-1,5 % pour les matériaux métalliques) et du prix des services (-10,3 % pour le transport aérien). Sur douze mois, l’index général du BTP augmente de 1 %.



Dans le bâtiment, l’index du gros œuvre baisse de 0,1 % et celui du second œuvre est stable par rapport à juillet. Dans les travaux publics, l’index du génie civil baisse de 0,4 % et celui des travaux spécialisés de 0,1 %.



