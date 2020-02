​L’incinérateur de drogues installé à Tahiti

Tahiti, le 14 février - L’incinérateur destiné à brûler tous les types de drogues, dont l’ice, a été installé à Tahiti un an après l’annonce de son arrivée. Il se trouve dans un endroit sécurisé et son coût a été pris en charge par l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC).



Toutes les drogues saisies sur le territoire, seront désormais détruites à Tahiti. Le projet, porté par l’autorité judiciaire, avait été annoncé par le procureur général de Papeete, Thomas Pison, lors de la rentrée solennelle en janvier 2019. Après plus d’un an d’attente, un incinérateur de drogues a été installé dans un lieu « sécurisé ». « Nous n’aurons plus besoin d’envoyer ces produits pour destruction à Nouméa, engendrant des frais et des démarches administratives courtelinesques », avait commenté il y a un an le procureur général lors de l’annonce de cet investissement.



Mis en place il y a quelques jours, cet incinérateur a été financé par l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) à hauteur de 4,2 millions de Fcfp. Tous les services (gendarmerie, police, douanes), pourront en bénéficier pour détruire ice, paka, cocaïne ou héroïne. Lors de la dernière audience solennelle de rentrée du tribunal, il y a deux semaines, le procureur Hervé Leroy avait rappelé que pour cette année 2019 : « plus de 12 kg d’ice ont été saisis par la douane et les services enquêteurs ».