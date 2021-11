​L'incendie de Arue vu du ciel

Tahiti, le 23 novembre 2021 - Plus de peur que de mal sur les hauteurs de Arue dimanche après-midi, même si deux hélicoptères et les hommes de trois casernes de pompiers ont été nécessaires pour venir à bout de l'incendie.



La mairie de Arue a publié sur sa page Facebook des photos de l'incendie qui a ravagé les hauteurs de Arue dimanche après-midi. Elle donne aussi quelques chiffres sur les moyens utilisés et les dégâts occasionnés par le sinistre. Les deux hélicoptères ont dû effectuer près de cinquante largages d'eau pour venir à bout des flammes. C'est un résident de Moetarava qui a donné l'alerte à 13 h 45. La chaleur de l'après-midi et un vent constant mesuré à 40 km/h ont permis à l'incendie de se propager rapidement, sur une zone difficile d'accès pour les sapeurs-pompiers de Pirae et de Mahina. C'est la raison qui a nécessité le renfort des deux Dauphins de la Marine nationale. Grâce à ce soutien et à celui de leurs homologues de Papeete, les sapeurs-pompiers sont venus à bout de l'incendie à 23 heures. 4,2 hectares de végétation sur les hauteurs de Tearapae sont partis en fumée. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie pour faire la lumière sur la cause de ce ravage.