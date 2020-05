​L'ice au coin de la rue

A Vaininiore, les policiers sont tombés sur un suspect qui a pris la fuite en essayant de se débarrasser de sachets contenant des cristaux d'ice. Rattrapé et placé en garde à vue, il a été convoqué pour une comparution immédiate l'après-midi. Un autre suspect a également pris la fuite à la vue des policiers quartier Bernadino. Rattrapé lui aussi, il a eu quelques difficultés à justifier les 72 000 Fcfp en espèces qu'il détenait sur lui. Entendu en garde à vue, le suspect -qui s'est avéré être un employé municipal de Papeete- a reconnu se livrer au trafic de stupéfiants et sera convoqué ultérieurement devant la justice. Pêle-mêle, un autre riverain du quartier Estall faisant l'objet d'un avis de recherche a été interpellé en possession d'un bubble utilisé pour la consommation d'ice. Et un dernier suspect a été contrôlé avec neuf sticks de paka…