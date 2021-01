​L'hôpital de Uturoa fait peau neuve

Raiatea, le 28 janvier 2021 – L'hôpital de Uturoa continue de se rénover. La moitié du budget prévu pour les travaux – 310 millions de Fcfp – a déjà permis d'apporter confort, sécurité et fraîcheur à un établissement qui ne manque pas de projets.



Les derniers travaux de l'hôpital de Uturoa ont permis de retirer les étais de soutènement qui empêchaient la structure de s'effondrer. Aujourd'hui, dès le hall d'accueil, le changement est perceptible. Une impression de propre et de neuf saute aux yeux.



À ce jour, pas moins de 310 millions, sur une enveloppe de 600 millions de Fcfp, ont été engagés. Quarante climatiseurs neufs ont été installés dans les chambres, les rambardes ont été changées et la mise en place des chéneaux sera bientôt achevée. Il reste d'ici la fin du premier semestre à rénover les trois services, médecine, chirurgie et obstétrique (MCO) pour environ 40 millions de Fcfp. Certains petits travaux comme l'aménagement du jardinet au centre du patio d'entrée, les peintures de certaines salles, sont réalisés en régie. Et d'ici trois ans, il faudra y ajouter la construction du nouveau service des urgences. L'enveloppe globale devrait alors être dépassée d'un peu plus de 100 millions Fcfp. Parmi les nombreux projets à venir, il faudra aussi compter sur la création d'une unité de soins continus et des lits d'hospitalisation de courte durée.



Pascal Westrelin, le directeur de l'hôpital de Uturoa, souhaite aussi que le centre de dialyse Apurad construise au plus vite ses propres bâtiments dans la cour de l'établissement hospitalier. En effet, ce service de dialyse occupe toute une aile du bâtiment, et ce depuis une dizaine d'années. Le patron de l'hôpital aurait pourtant bien besoin de cette surface, surtout en ce moment, pour l'utiliser en tant que salles de transition durant les phases de travaux, ou pour aménager de nouveaux services.



En place depuis quelques années, le directeur de l'hôpital est très satisfait de la tâche accomplie, alors que son mandat se termine. Il a récemment fait un exposé portant sur son bilan et ses projets devant le Conseil des ministres décentralisé du 13 janvier dernier. La lutte contre l'obésité a aussi retenu l'attention des élus. C'est à partir de ces constats que les autorités sont à même de développer les crédits nécessaires à la bonne continuité de ce genre d'initiatives.