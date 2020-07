​L'hôpital de Nuku Hiva en ordre de bataille

Marquises, le 30 juillet 2020 - En prévision d’une possible recrudescence de cas de patients atteints de la Covid-19, du fait de l’ouverture récente des vols à l’international, l’hôpital marquisien se prépare activement. D’autant que la structure est susceptible de recevoir des patients des six îles de l’archipel.



Depuis plusieurs semaines, des travaux sont effectués dans l’enceinte de l’unité de santé publique marquisienne. Les chambres du tout nouveau service de chimiothérapie sont actuellement en cours de réaménagement pour pouvoir recevoir les éventuels malades du coronavirus, afin de les séparer des autres malades de l‘hôpital.

De nouveaux équipements adaptés à la prise en charge du virus ont aussi été installés au sein de l’UAJ (unité d’accueil de jour).

Ainsi, l’unité dispose désormais d’un box de réanimation spécialement armé pour les malades en grande détresse respiratoires. En cas d’urgence, quatre autres box du même type peuvent encore être installés.

Par ailleurs, la salle d’attente de l’UAJ a été équipée de cinq respirateurs destinés à des patients en besoin d’oxygène sans nécessité d’hospitalisation.

Même si, pour l’heure, il n’est pas prévu que les patients atteints du virus séjournent de façon prolongée à l’hôpital de Nuku Hiva, les équipes médicales ont dû réfléchir à cette éventualité malgré tout. C’est pourquoi l’organisation des soins a elle aussi été revue, ainsi que le protocole d’admission des malades.

C’est ce qu’explique Murielle Arondeau, la directrice de l’hôpital, en ces termes : « Désormais, le patient qui présente des symptômes de toux, de fièvre avec une présomption Covid, se rendra d’abord au poste médical avancé qui a été installé de l’autre côté du parking de l’hôpital, c'est-à-dire assez éloigné de l’entrée principale. Là on lui fera des tests. En attendant les résultats, le patient rentrera chez lui de façon assez isolée pour éviter la propagation du virus. S’il est effectivement positif, ce patient sera acheminé sur Tahiti à l’hôpital du Taaone. En attendant son transfert, il sera hospitalisé dans une unité spécialisée qui est actuellement notre enceinte de chimiothérapie affectée aux patients de la Covid-19. Si entre-temps, l’état du patient se dégrade, il sera pris en charge dans la salle de réanimation installée dans l’UAJ jusqu’à ce que son état permette le transfert en avion vers Tahiti. ».