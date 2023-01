​L'homme suspecté d'un viol à Taravao a été incarcéré

Tahiti, le 3 janvier 2023 – L'homme de 29 ans qui est accusé du viol d'une Américaine à Taravao le 16 décembre dernier a été placé en détention provisoire mardi matin sur décision de la chambre de l'instruction. Depuis sa mise en examen le 18 décembre, il se trouvait sous contrôle judiciaire.



La chambre de l'instruction a ordonné mardi matin le placement en détention provisoire de l'homme de 29 ans qui est accusé de viol par une touriste américaine de 36 ans. Mis en examen le 18 décembre dernier dans le cadre d'une information judiciaire ouverte pour "viol", le jeune homme avait été placé sous contrôle judiciaire par le juge des libertés et de la détention. Une décision dont le parquet avait fait appel et qui a donc débouché mardi sur le placement en détention de l'intéressé qui a toujours plaidé le rapport consenti.



Le 16 décembre dernier, une touriste américaine de 36 ans s'était rendue à la gendarmerie pour dénoncer un viol. Elle avait expliqué qu'alors qu'elle cherchait son chemin à Taravao, elle avait accepté la proposition d'un scootériste de l'emmener là où elle souhaitait aller. Mais au lieu de l'y conduire, l'homme l'aurait - toujours selon les déclarations de la plaignante - amenée dans une maison abandonnée et lui aurait fait subir des viols.