​L’ex-femme d’Alfonsi, cheville ouvrière du trafic

Tahiti, le 3 octobre 2020 - Au cinquième jour du procès de l’affaire Sarah Nui, le tribunal correctionnel a longuement entendu l’ex-femme de Tamatoa Alfonsi, Rarahu Pambrun, à laquelle il est notamment reproché d’avoir collecté l’argent du trafic à hauteur de 50 millions de Fcfp.



Ancienne hôtesse de l’air, licenciée pour ses « problèmes de toxicomanie » et déjà condamnée dans l’affaire ATN, Rarahu Pambrun a comparu devant le tribunal correctionnel de Papeete vendredi après-midi au cinquième jour du procès de l’affaire dite « Sarah Nui ». L’ex compagne de l’un des deux boss du réseau, Tamatoa Alfonsi, et mère de leur fille, est poursuivie pour avoir notamment collecté le fruit du trafic à Tahiti, à savoir 50 millions de Fcfp. A la barre du tribunal, la quadragénaire a mollement reconnu les faits en affirmant, tel qu’elle l’avait déjà fait devant le juge d’instruction, qu’elle avait fait « tellement de choses » qu’elle ne se souvenait pas de tout.



Véritable cheville ouvrière du trafic, Rarahu Pambrun a ensuite expliqué au tribunal qu’elle avait, depuis son interpellation, laissé « tout cela derrière » et qu’elle était passée à « autre chose ». Interrogé sur un voyage effectué avec sa fille à Los Angeles et surtout, sur l’achat de vaseline et de ruban adhésif alors qu’elle s’y trouvait, l’ancienne hôtesse a nié toute importation d’ice en affirmant qu’elle avait acheté la vaseline pour « hydrater ses lèvres » et le scotch pour « bricoler ». Des explications peu convaincantes, et une implication conséquente dans le trafic, qui ont passablement surpris le président du tribunal qui a cherché à comprendre comment une femme « intégrée socialement » avait pu participer à un trafic d’ampleur internationale. « J’ai fait cela sans réfléchir », a-t-elle ainsi affirmé à la barre avant que le magistrat ne la sermonne. « Madame, on ne vous reproche pas d’avoir fait le coursier sur un jour mais pendant un an ! »