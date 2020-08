​L'ex DAF obtient un délai face à TNT

De son côté, l'un des avocats de TNT, Me Rousseau-Wiart, a réaffirmé que la production de ces pièces ne changeait rien au fond du litige : "Dans cette procédure, après plusieurs mois d'échanges de conclusions, la partie adverse a demandé très tardivement à ce que nous produisions des pièces. Nous avons estimé que ce moyen était dilatoire et plutôt que retarder la procédure, nous avons préféré ne pas répondre à ces conclusions pour ne pas alourdir la procédure. Ces pièces n'amènent rien au débat. Nous allons les produire mais cela ne change rien à la dette de Monsieur Terzian."



Nommé en 2012 à la direction des affaires administratives et financières de TNT, Pascal Terzian avait eu l’idée, quelques mois plus tard, de commencer à détourner des sommes au préjudice de son employeur. L’homme, qui avait accès aux comptes en banque et aux systèmes informatiques des sociétés du groupe, avait créé une autre société afin de ne pas être repéré. En l’espace de trois ans, il avait détourné 46 millions de Fcfp. Il s’était lui-même dénoncé lorsqu’il avait procédé à un virement sur le compte d’un client de la société par mégarde. C’est cette erreur qui lui avait valu sa comparution devant le tribunal correctionnel pour "abus de confiance" et sa condamnation en juin 2018 à trois ans de prison dont deux avec sursis.