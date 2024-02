​L’école Li Yune enchante son public

L’école de danse Li Yune a offert un magnifique spectacle, ce week-end, au grand théâtre de la Maison de la culture de Papeete à l’occasion des festivités du Nouvel an chinois. La troupe de 70 danseurs a interprété un show préparé depuis plus d’un an par Yvette Cheong Amouy, qui a plongé les spectateurs dans la culture chinoise avec l’interprétation de la légende du Dragon de bois et la légende de Chang’e, la déesse de la lune.



Ainsi, le Dragon de bois a fait voyager le public dans plusieurs provinces de la Chine et l’a renvoyé aux contes pour enfants avec la déesse Chang’e. Une ode magnifique en costumes d’époque, très appréciée, avec un final grandiose qui mériterait quelques dates supplémentaires.