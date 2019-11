​L’avenir précaire du CRT de Motu Uta

C’est un maillon clé du système de traitement des déchets en Polynésie française. Pourtant une grande incertitude pèse sur l’avenir du Centre de recyclage et de transfert (CRT) de Motu Uta. Avec une augmentation annuelle moyenne du trafic maritime de l’ordre de 6 %, le Port autonome de Papeete est en besoin d'espace. Et l’extension de son terminal de commerce international pourrait justifier assez vite que l’Epic (Etablissement public à caractère industriel et commercial) récupère le site de près de 7000 m2 où est installée depuis 20 ans l’unité industrielle de tri et de transfert du syndicat mixte ouvert Fenua Ma Ce foncier est mis à disposition du syndicat en charge de la gestion du traitement et du recyclage des déchets sur la base d’un contrat de bail qui arrive à échéance le 31 décembre 2021. Passé cette date, pour l’instant, c’est le grand flou pour l’avenir du CRT.Une requête a été faite par le syndicat mixte ouvert au président Edouard Fritch, lors d’une réunion organisée le 12 novembre dernier : la prolongation de quatre années supplémentaires du bail d’occupation. Un délai qui porterait au 31 décembre 2025 l’horizon de viabilité du centre de Motu Uta.Et ensuite ? "Nous participons à un groupe de travail qui réunit le Port et les ministères de l’Environnement, de l’Équipement et du Domaine, pour étudier les solutions de remplacement", explique Benoît Layrle, le directeur général du syndicat mixte ouvert Fenua Ma. La problématique n’est pas aisée. Même en mettant de côté le coût estimé de 800 à 900 millions de francs que représentera la construction d’une nouvelle unité de tri et de transfert des déchets, demeure la difficulté de trouver un site d’une surface comparable dans l’agglomération de Papeete et à proximité du port.Le CRT de Motu Uta gère en effet aujourd’hui le transfert des 25 000 tonnes de déchets organiques produits chaque année par les communes de Papeete, Pirae, Arue et Mahina et se charge de leur acheminement en direction du Centre d’enfouissement technique de Paihoro. Il prend également en charge les 9 000 tonnes par an de déchets "professionnels" de cette zone géographique. Sur ses unités de traitement, le CRT s’occupe du tri avant exportation de 7 000 tonnes de recyclables. Accessoirement, Fenua Ma traite aussi les 200 tonnes de déchets expédiés vers Tahiti depuis les archipels.