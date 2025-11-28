

​L’artiste Tafetanui en résidence à bord de l’Aranui

Tahiti, le 1er décembre 2025 - L’Aranui V réalise actuellement une tournée très spéciale en direction des îles Marquises. Après avoir accueilli la plasticienne Vai, en mars dernier, le cargo mixte se mue une nouvelle fois en résidence d’artiste grâce à une collaboration avec l’initiative Raw Tahiti.



L’Aranui a appareillé samedi matin de Papeete pour une croisière de dix jours en direction des îles Marquises. Mais ce voyage ne sera pas comme les autres. Pour cette tournée, le navire embarque, outre ses croisiéristes, un passager qui compte bien donner une couleur toute particulière à cette tournée, tant pour lui que pour le reste de l’équipage.



En partenariat avec l’initiative Raw Tahiti, le cargo mixte se mue en effet en résidence pour l’artiste plasticien Tafetanui Tamatai, “Tafe”. Dix jours d’une navigation qui consistera pour l’artiste à éprouver l’impact de la vie à bord sur son processus créatif avant d’aborder les îles Marquises. Une réflexion comme levain pour une production artistique en préambule à un retour aux origines, puisque l’artiste a vécu une partie de son enfance sur la petite île de Tahuata, dans le groupe sud de l’archipel, au large de Hiva Oa.



Sculpture et peinture



Tafetanui Tamatai est un artiste pluridisciplinaire polynésien de 31 ans issu du Centre des métiers d’arts et aujourd’hui régulièrement exposé à la galerie Winkler. Tafe a grandi au croisement d’héritages culturels forts qui ont nourri sa sensibilité artistique dès son plus jeune âge. Aujourd’hui établi à Tahiti, il exerce le métier d’artiste professionnel depuis maintenant sept ans. Il est membre du Hamani Lab, un atelier d’artistes contemporains dans la vallée de Tipaerui. Il y collabore notamment avec HTJ, Cronos, Teva Victor, Jonathan Mencarelli ou Stéphane Motard. Un hangar, bouillon de création que leur met à disposition le Service de la culture et du patrimoine.



Le travail de Tafe s’exprime à travers la sculpture et la peinture, deux disciplines qu’il explore de concert et qui lui permettent de révéler différentes facettes de son identité et de son rapport au monde polynésien. D’origine marquisienne, guidé par ses racines et les récits qui façonnent la culture polynésienne, il cherche à créer des œuvres qui font écho à la mémoire, au geste ancestral et à l’évolution contemporaine de notre identité insulaire. Son approche artistique se veut à la fois respectueuse de la tradition et ouverte à de nouvelles formes d’expression, dans une dynamique de transmission et de dialogue.



Durant son séjour à bord, Tafe sera amené entre autres à animer deux conférences en français et anglais – notamment une réflexion sur l’art local dans sa dimension interculturelle intitulée “Du Tiki au KamA’asutra” – ainsi qu’un atelier pratique ouvert aux voyageurs.



L’initiative Raw Tahiti

Plus d’information : Raw Tahiti est la première entreprise solidaire de Polynésie française à promouvoir les arts et les artistes contemporains. Pour ce faire, elle met en œuvre un panel de dispositifs, tels que la curation artistique, des expositions originales, des productions audiovisuelles, la programmation de séjours artistiques et l’animation d’ateliers de cohésion d’équipe. À ce jour, plus de 65 artistes ont manifesté un intérêt à adhérer à sa démarche depuis sa création en 2020.Plus d’information : www.rawtahiti.com

