​L’armée rend hommage aux guerriers du Pacifique

Tahiti, le 7 avril 2020 -



Le Régiment d’infanterie de marine du Pacifique (RIMaP-P) a annoncé sur les réseaux sociaux que la prestigieuse École nationale des sous-officiers d’Active (ENSOA) avait cette année choisi de rendre hommage aux guerriers du Pacifique. Sa 342ème promotion portera donc le nom de « Volontaires du Pacifique ». Ce nom de promotion, tel que l’explique le RIMa-P sur son compte Facebook, « constitue un bel hommage aux combattants polynésiens et calédoniens qui ont toujours su répondre présents pour défendre la Patrie ».



L’ENSOA, créée en 1963 et basée à Saint-Maixent-l’Ecole, a pour vocation d’assurer l’intégralité de la formation générale des sous-officiers de l’armée de Terre.