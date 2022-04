​L'archétype du chauffard à la barre

Tahiti, le 25 avril 2022 – Un homme de 21 ans, père de trois enfants, a été condamné lundi en comparution immédiate à huit mois de prison avec sursis. Le 16 mai 2021 à Teva i Uta, alors qu'il roulait sans permis, sans assurance, et avec un taux d'alcool d'1,6 gramme par litre de sang, le multirécidiviste avait dépassé des dizaines de véhicule en franchissant la ligne blanche afin d'échapper aux policiers municipaux qui l'avaient pris en chasse.



Déjà condamné à six reprises pour des infractions routières, un jeune père de famille, soudeur patenté dans une grande entreprise du BTP, a comparu devant le tribunal correctionnel lundi pour répondre de faits similaires. Dans l'après-midi du 16 mai 2021 à Teva i Uta, le prévenu avait été pris en chasse par les policiers municipaux alors qu'il venait de dépasser une "dizaine de véhicules" en franchissant une ligne blanche. Malgré les injonctions des forces de l'ordre, ce père de trois enfants avait continué sa course folle sur plus de deux kilomètres en continuant à dépasser les voitures malgré la ligne blanche. L'homme s'était finalement arrêté et avait été immédiatement interpellé. Outre l'absence de permis de conduire et d'assurance, le soudeur avait été contrôlé positif à l'alcool avec un taux d'1,6 gramme par litre de sang.



Convoqué à la gendarmerie de Papara pour être entendu, le prévenu avait fait valoir que c'était aux policiers municipaux de l'auditionner. C'est donc pour cette raison –le temps que la procédure soit transmise entre les services– que le jeune homme a été jugé lundi, près d'un an après les faits. Assez désinvolte à la barre, le père de famille a expliqué qu'il n'avait jamais eu son permis mais qu'il conduisait depuis des années. Il a assuré qu'il ne se "souvenait plus pourquoi" il avait bu deux litres de bière et une demi-bouteille de rhum le jour des faits.



Réquisitions "parfaitement adaptées"



Malgré le fait que le prévenu soit jugé en état de récidive légale pour avoir déjà été condamné à de multiples reprises pour des faits de conduite sans permis ni assurance, le procureur de la République a fait preuve de clémence lors de ses réquisitions. "Même s'il est évident que le prévenu n'arrive pas à intégrer les dispositions du code de la route, il est important de conserver sa stabilité professionnelle" a-t-il ainsi affirmé avant de requérir huit mois de prison avec sursis probatoire pendant deux ans assortis de l'obligation de passer son permis. "Une obligation de moyen et non de résultat", a conclu le procureur.



Estimant que ces réquisitions étaient "parfaitement adaptées", l'avocate du prévenu, Me Ayoun, a plaidé dans la droite lignée des propos du procureur en rappelant qu'un sursis probatoire allait permettre au chauffard de "continuer à travailler" et de pouvoir ainsi "nourrir ses enfants". Après en avoir délibéré, le tribunal a suivi les réquisitions du parquet. Condamné à huit mois de sursis, le prévenu a pu regagner son domicile dans la soirée.