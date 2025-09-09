

​L’ancienne journaliste Marie-Christine Depaepe est décédée

Tahiti le 1er octobre. La nouvelle a été annoncée ce mercredi par ses collègues de Polynésie la Première.





La journaliste Marie-Christine Depaepe, ancienne rédactrice au Nouvelles de Tahiti puis à RFO Polynésie est décédée mercredi après-midi à l’âge de 71 ans des suites d’une longue maladie, annonçaient hier nos collègues de Polynésie la Première



Cette battante à la voix roque arrivait des Flandres, à côté de Lille, et avait la Polynésie solidement chevillée au corps et à l’âme.



Une veillée en sa mémoire aura lieu jeudi matin, chez Min Chiu à Arue, explique nos confrères de la Première.



La rédaction de Tahiti Infos adresse ses sincères condoléances à sa famille et à ses proches.

