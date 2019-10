​L’Unsa se fédère en Polynésie

Quel est l’enjeu de ce congrès aujourd’hui pour l’Unsa ?

On réactive l’Union territoriale Unsa Polynésie française. Cette instance est un rassemblement des syndicats Unsa présents dans la collectivité : Unsa Education, Unsa Justice, Unsa Développement durable, ministère de l’Intérieur, Air Tahiti, Air Tahiti Nui, Air France, etc. Toutes les sections Unsa de Polynésie sont présentes ou représentées ici. On compte à peu près 2000 adhérents en Polynésie française.

Pourquoi réactiver l’Union territoriale ? Il faut savoir que tous les adhérents de l’Unsa sont dans des syndicats professionnels. Ils y défendent leurs conditions de travail, leur promotion, leur pouvoir d’achat… L’Union territoriale a plus vocation à se manifester sur des dossiers sociétaux qui vont s’intéresser à la politique de l’emploi, au système de retraites, à la politique familiale, au développement économique du territoire, etc. On est plus sur des dossiers transversaux.



Qu’est-ce qui motive cette réactivation, au plan national ?

Cela fait un peu plus de quatre ans que cette entité n’avait plus aucune activité. L’ancien secrétaire général ne réunissait plus les instances. Le secrétariat national a repris la main. Nous avons organisé cette assemblée générale aujourd’hui, avec les copains et copines du territoire. On va y parler de l’actualité sociale, modifier les statuts et élire une nouvelle équipe.



Qu’est-ce qui caractérise l’Unsa Fena dans l’offre syndicale en Polynésie ?

On se différencie dans la mesure où nous sommes une union de syndicats autonomes. Nous considérons que ce sont les syndicats qui décident de leurs moyens d’action. Cela ne vient pas d’une confédération. Les syndicats sont indépendants, autonomes, et ce sont les adhérents qui définissent eux-mêmes les moyens d’action.

L’Union territoriale accompagnera les syndicats dans leurs actions mais elle ne décidera jamais à leur place. Dans ce sens, c’est une cellule de réflexion. C’est aussi une instance qui sera représentée par sa secrétaire générale. Elle sera l’interlocutrice des autres organisations syndicales, des organisations patronales, du gouvernement, de la Direction du Travail. Elle a vocation à être la synthèse de tous les syndicats Unsa de Polynésie et à être leur porte-parole. Chaque entité continuera à défendre les intérêts des salariés sur le terrain. L’Union territoriale a plus vocation à sortir de cet aspect catégoriel pour aborder des questions sociétales.